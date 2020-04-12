Нынешняя динамика заболеваний Covid-19 позволяет системе здравоохранения справляться с нагрузкой – Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает эффективность введенных карантинных ограничений в стране в связи с эпидемией коронавирусной болезни.

"В настоящее время введенные нами меры – и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – показывают, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

При этом Ляшко, отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить увеличение количества больных, которые могут заболеть одновременно коронавирусной болезнью.

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", - сказал главный санврач.