Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Грузии выросло до 252

В Грузии за истекшие сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией с 26 февраля составляет 252 человека, сообщает в воскресенье утром грузинский Минздрав.

Сообщается также о нахождении в карантинном режиме, в 96 гостиницах в разных регионах Грузии, 4 тыс. 929 человек. В девяти стационарах, куда поступают на лечение инфицированные COVID-19, находятся 405 пациентов. Выздоровели 60 пациентов, скончались три человека- 79, 81 и 86 лет.

В Минздраве Грузии в целом удовлетворены эпидемиологической обстановкой, но опасаются предстоящей Страстной недели и православной Пасхи, когда в церковь направятся много людей, что может привести к интенсивному распространению коронавирусной инфекции. Представители грузинского духовенства заявляют, что учитывают рекомендации медиков, но двери храмов закрыты не будут.