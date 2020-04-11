БФ Вадима Новинского доставит в Украину 1 млн медицинских масок

Благотворительный фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского готовит к отправке из Китая (Гуанчжоу) в Украину 1 млн сертифицированных медицинских масок, сообщила пресс-служба фонда.

"На этот раз это миллион сертифицированных медицинских масок, которые в самые ближайшие дни поступят в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой (в том числе в города Мариуполя), Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе города Кривого Рога), а также будут бесплатно раздаваться нашим гражданам в приходах УПЦ по всей стране для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных пасхальных службах в согласовании с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. Кроме того, часть масок будет передана для обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях, входящих в группу Смарт-холдинг", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Уже завтра этот гуманитарный груз будет доставлен в Украину одним из самолетов авиакомпании SkyUp в рамках анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы специальных грузовых авиарейсов, которые сейчас выполняются до десяти раз в неделю.

Ранее Фонд Вадима Новинского закупили в 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов, 100 тыс. ПЦР-тестов, защитные костюмы и респираторы, которые распределяются по регионам.