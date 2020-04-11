Жители украинских городов сильнее почувствовали действие карантинных ограничений, чем население сельской местности - опрос

Жители городов и регионов с большим количеством подтвержденных случаев коронавируса более тщательно соблюдают карантин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агенством Postmen.

"Карантин изменил жизнь почти каждого украинца - об этом говорят 92% опрошенных респондентов. Большая разница между изменениями поведения в городе и деревне. Эпидемия - более городской феномен. В селах значительно меньше изменились все аспекты жизни", - отмечается в отчете по итогам проведенного опроса.

Так, жители городов на 13% чаще сообщают, что в период карантина стали больше работать, и на 12% чаще - что стали меньше гулять.

Отмечается также разница по возрастным категориям - чем старше возрастная группа, тем большее количество респондентов сообщали, что стали меньше работать. Так, в группе от 18 до 25 лет 30% респондентов заявили, что количество работы в период карантина увеличилось, в то время как среди респондентов в возрасте от 45 до 55 лет об этом сообщили 16%.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.