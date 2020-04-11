События

15:29 11.04.2020

Жители украинских городов сильнее почувствовали действие карантинных ограничений, чем население сельской местности - опрос

1 мин читать
Жители украинских городов сильнее почувствовали действие карантинных ограничений, чем население сельской местности - опрос

Жители городов и регионов с большим количеством подтвержденных случаев коронавируса более тщательно соблюдают карантин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агенством Postmen.

"Карантин изменил жизнь почти каждого украинца - об этом говорят 92% опрошенных респондентов. Большая разница между изменениями поведения в городе и деревне. Эпидемия - более городской феномен. В селах значительно меньше изменились все аспекты жизни", - отмечается в отчете по итогам проведенного опроса.

Так, жители городов на 13% чаще сообщают, что в период карантина стали больше работать, и на 12% чаще - что стали меньше гулять.

Отмечается также разница по возрастным категориям - чем старше возрастная группа, тем большее количество респондентов сообщали, что стали меньше работать. Так, в группе от 18 до 25 лет 30% респондентов заявили, что количество работы в период карантина увеличилось, в то время как среди респондентов в возрасте от 45 до 55 лет об этом сообщили 16%.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.

Теги: #карантин #соцопрос #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 11.04.2020
Около 14% украинцев в период карантина экономят на приобретении товаров повседневного спроса - опрос

Около 14% украинцев в период карантина экономят на приобретении товаров повседневного спроса - опрос

15:28 11.04.2020
Более 27% украинцев сказали, что их расходы выросли в период карантина - опрос

Более 27% украинцев сказали, что их расходы выросли в период карантина - опрос

13:11 11.04.2020
В Испании за сутки скончались 510 человек с коронавирусом - это наименьший показатель с 23 марта

В Испании за сутки скончались 510 человек с коронавирусом - это наименьший показатель с 23 марта

12:37 11.04.2020
Премьер Украины представил краткую стратегию выхода из карантина с мая до начала июля

Премьер Украины представил краткую стратегию выхода из карантина с мая до начала июля

11:47 11.04.2020
20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

11:39 11.04.2020
1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

11:38 11.04.2020
В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

11:32 11.04.2020
В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

11:09 11.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

10:55 11.04.2020
В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: разведение сил на Донбассе помогло уменьшить обстрелы, работаем над согласованием новых участков

НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

Премьер Украины представил краткую стратегию выхода из карантина с мая до начала июля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области задержали двух человек, из-за которых возник масштабный лесной пожар - ГСЧС

Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ

Во Львовской области на коронавирус заболел священник УГКЦ

Жителі українських міст сильніше відчули дію карантинних обмежень, ніж населення сільської місцевості – опитування

Украину беспокоит усиление обстрелов на Донбассе со стороны боевиков, договоренности о полном прекращении огня не выполняются – Ермак

Свыше 300 медиков заразились коронавирусом в Беларуси

Порошенко предложил предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам

Боевики обстреляли Новозвановку: ранен еще один украинский боец

Зеленский: разведение сил на Донбассе помогло уменьшить обстрелы, работаем над согласованием новых участков

Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного боевиками в январе 2015 года под Волновахой автобуса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА