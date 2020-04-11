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14:36 11.04.2020

НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

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НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявляет об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"НАПК отмечает отсутствие у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР, и установлено, что он не наделен служебными полномочиями относительно принятия решений, осуществления или неосуществления действий в уголовных производствах, в том числе связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах", - отмечается в пресс-релизе НАПК.

Там также отметили, что Бабиков инициировал проверку на конфликт интересов после назначения на должность первого замглавы ГБР в связи с нахождением его в прошлом в трудовых отношения с АО "Авер Лекс".

Как сообщалось, 10 апреля утром сотрудники ГБР провели обыск в доме народного депутата Верховной Рады 8 созыва Татьяны Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения в убийстве Черновол неадекватными и постыдными, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #гбр #напк #бабиков
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