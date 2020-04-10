Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

В Николаевской области 10 апреля не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

"По состоянию на 20:00 10 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. В течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 17 пациентов находятся в инфекционном стационаре. Всего с начала года за медицинской помощью обратилось 118 пациентов с подозрением на COVID-19.

"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследованное лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", - указано в сообщении.

Сообщается, что в течение 7-9 апреля методом ПЦР обследовано 108 человек с диагнозом "пневмония" и контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за рубежа. Из них 33 человека имеют отрицательных результат, 75 проб в работе.

Кроме того указано, что с начала карантина на Николаевщине взяли на учет 3 тыс. человек, прибывших из-за рубежа. 1906 человек уже сняли с учета в связи с завершением сроков самоизоляции.