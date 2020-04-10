США пока не достигли пика в ситуации с коронавирусом

Пик заражений коронавирусом в Соединенных Штатах Америки пока не пройден, заявила в пятницу журналистам на брифинге координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс.

"Несмотря на вдохновляющие положительные признаки, которые мы видим, мы еще не достигли пика. Поэтому каждый день нам нужно продолжать делать то, что мы делали вчера, неделю назад, и за неделю до этого, потому что только это в конце концов поможет нам пересечь пик", - сказала она.

В США выявили 489,2 тыс. заражений коронавирусом, скончались свыше 18 тыс. человек, выздоровели свыше 26 тыс. человек.