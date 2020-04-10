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17:22 10.04.2020

Аваков предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными

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Аваков предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учавствовала в гражданских протестах... Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", - написал Аваков на своей странице в Facebook в пятницу.

Министр указал Бабикову, подчеркивая, что он был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича, что, инициируя следствие против Черновол, он нарушил конфлит интересов. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", - подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что в Украине нет неподсудных "и быть не должно". "Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно… Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня", - написал министр внутренних дел.

"Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!", - резюмировал Аваков.

Как сообщалось, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, а в январе 2020 года был назначен первым замдиректора ГБР. После этого партия "Голос" обратилась к руководителям ГБР и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием уволить Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР по причине конфликта интересов. Сам Бабиков утверждает, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения подписывал технические документы.

Теги: #гбр #аваков #чорновол
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