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14:44 10.04.2020

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

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Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

Загрязненный атмосферный воздух, обусловленный пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в пятницу 10 апреля попадет в Киев, однако прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз, сообщается на сайте Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м.",- говорится в сообщении.

Также в Центре ядерной безопасности сообщили, что, согласно информационной справке, предоставленной Информационно-кризисным центром Госатомрегулирования на 08.00 10.04.2020, отдельные зоны пожара имеют место в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Теги: #киевская_область #чернобыльская_зона #воздух
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