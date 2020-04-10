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13:10 10.04.2020

В Испании за сутки скончались 605 человек с коронавирусом

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В Испании за сутки скончались 605 человек с коронавирусом

В Испании за последние сутки скончались 605 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Испании.

Сообщается, что это самый низкий прирост летальных исходов в стране за последние 17 дней.

Кроме того, в стране диагностировали 4575 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Испании с начала эпидемии выявлено 157 тыс. 22 случаев заражения коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 15 тыс. 843. Между тем 55 тыс. 668 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.

Теги: #испания #минздрав
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