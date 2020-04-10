События

12:32 10.04.2020

Ночные заморозки пока сохранятся в Украине

1 мин читать
Ночные заморозки пока сохранятся в Украине

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Європы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атомсферного давления осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018г., самая низкая ночью -3,9° в 1954г.

В вооскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 10.04.2020
Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

10:20 09.04.2020
Дефицит осадков в Украине стал одной из причин большого количества пожаров по стране - Кульбида

Дефицит осадков в Украине стал одной из причин большого количества пожаров по стране - Кульбида

19:19 06.04.2020
Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

11:53 06.04.2020
Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

09:36 06.04.2020
Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

12:16 05.04.2020
В начале недели в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода

В начале недели в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода

12:21 04.04.2020
Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

12:05 03.04.2020
На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны

На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны

10:51 03.04.2020
Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

11:54 01.04.2020
Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков

Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

ЕС ведет работу над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий – Маасикас

В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19: всего 2203 случая, 69 летальных

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн, число жертв - почти 96 тыс

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате 21 обстрела на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Испании за сутки скончались 605 человек с коронавирусом

Кличко поддерживает перенос Поминальных дней на время, когда будут ослаблены карантинные мероприятия

Пандемия коронавируса в Армении вышла из-под контроля, число жертв COVID-19 увеличилось до 12 человек

Образовательный омбудсмен призывает не устраивать травлю допустивших ошибки в ходе видеоуроков для школьников учителей

Мэр Кличко: почти 150 киевлян, которые вернутся сегодня из-за рубежа, разместят на двухнедельную обсервацию

Экс-депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

Не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетомола в одни руки будут отпускать в Беларуси

"Нова Пошта" проведет учения для сотрудников на случай заражения коронавирусом

Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине гуманитарной помощи в виде медоборудования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА