Ночные заморозки пока сохранятся в Украине

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Європы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атомсферного давления осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018г., самая низкая ночью -3,9° в 1954г.

В вооскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.