Количество реально болеющих COVID-19 в Украине равно количеству подтвержденных случаев

Количество реально болеющих COVID-19 в Украине равно количеству случаев заболевания, которые реально подтверждены лабораторными исследованиями, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине реально болеют 2203 человека, которые подтверждены ПЦР-тестированием. Относительно допущения, что кто-то может болеть и не диагностироваться, это как во всех странах: есть течение болезни в легкой форме, бессимптомное. Поэтому на 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина имеет четкие алгоритмы и диагностирует всех, кто в этом нуждается.

Он также призвал сообщать о безосновательных отказах в тестировании на "горячую линию" Минздрава.

"За предыдущие сутки мы рассмотрели 11 таких обращений о безосновательном отказе от тестирования, еще сутками ранее таких обращений было 42. Каждый звонок отработан, по каждому звонку приняты определенные решения, в том числе и управленческие, даны указания улучшить алгоритмы, чтобы отказов в тестировании не было", - сказал он.