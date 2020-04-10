В ВСУ на изоляции находятся 145 человек, новых случаев COVID-19 за сутки не зафиксировано

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 10 апреля новых заболевших коронавирусов не зафиксировано, на изоляции находятся 145 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 27 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что согласно анализу заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется при встрече с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.

Как сообщалось, 7 апреля стало известно, что сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19,став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.