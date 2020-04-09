В Минздраве Армении прогнозируют несколько тысяч заболевших к маю в случае сохранения нынешнего темпа заражений

Число инфицированных Covid-19 в Армении к концу апреля может достичь 3600 человек, в случае сохранения существующей динамики заражения коронавирусом, считает министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

"Цикл удвоения случаев заражения приближается к десяти дням. Если этот темп сохранится, то 19 апреля у нас будет 1,8 тыс. случаев, а 29 апреля - 3,6 тысячи", - написал Торосян на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Он призвал граждан сохранять карантин.

По данным на 9 апреля, число зараженных коронавирусом в Армении составило 921.