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19:23 09.04.2020

ГБР сообщил о подозрении военнослужащему, по неосторожности застрелившему 5 апреля сослуживца в Херсонской области

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ГБР сообщил о подозрении военнослужащему, по неосторожности застрелившему 5 апреля сослуживца в Херсонской области

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г.Мелитополе, сообщили о подозрении солдату срочной военной службы Вооруженных сил Украины в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем гибель человека (ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба ГБР в четверг.

"По предварительной информации, 5 апреля 2020 года во время несения службы, находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, подозреваемый нарушил правила обращения с оружием. Военнослужащий безосновательно приказал часовому изменения передать ему автомат, и не удостоверившись в наличии патрона в патроннике по неосторожности, выстрелил в бедро часовому. Пострадавшего сразу госпитализировали в реанимационное отделение, однако повреждение бедренной артерии повлекло смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

Теги: #всу #херсонская_область #гибель
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