Кабмин упростил получение медпомощи лицами, находящимися на самоизоляции

Кабинет министров Украины упростил получение медицинской помощи находящимся на самоизоляции лицами.

Соответствующие изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" правительство утвердило на заседании в среду.

Ранее постановлением разрешалось лицам, пребывающим на самоизоляции, обращаться за экстренной помощью в неотложных состояниях.