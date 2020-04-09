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16:02 09.04.2020

Многонациональные учения в Украине перенесены для недопущения распространения Covid19 - Командование объединенных сил ВСУ

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Многонациональные учения в Украине перенесены для недопущения распространения Covid19 - Командование объединенных сил ВСУ

Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений Вооруженных сил Украины перенесены в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook в четверг.

Как отмечается в сообщении, речь идет о мероприятиях, предусмотренных указом президента от 4 февраля №34/2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях".

Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

В то же время, меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Сербии и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

Вместе с тем, прорабатывается вопрос возвращения в Украину 8 военнослужащих и одной минно-поисковой собаки ВСУ, которые выполняют задачи в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

"Стоит отметить, что подготовка личного состава ВСУ на территории Украины продолжается с соблюдением требований Минздрава Украины и рекомендаций командования Медицинских сил ВСУ по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир подписал закон об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях. Как отмечается в законопроекте, подразделения ВС других государств должны были принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Теги: #всу #коронавирус #учения
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