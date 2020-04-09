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14:29 09.04.2020

На въездах в Мелитополь установили КПП и ограничили проезд транспорта - ОГА

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На въездах в Мелитополь установили КПП и ограничили проезд транспорта - ОГА

На въездах в г.Мелитополь (Запорожская обл.), где зафиксировано наибольшее в регионе количество случаев заражения COVID-19, установили контрольно-пропускные пункты, вследствие чего возле них образовались транспортные заторы.

Как сообщает в четверг пресс-служба Мелитопольского городского совета, на въездах и выездах в Мелитополь начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных по адресам: ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд), на 417 километре автодороги Харьков—Симферополь—Ялта, М-18; на 442 километре автодороги Одесса—Мелитополь—Новоазовск, М-14; на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд), на 1 километре автодороги Мелитополь—Обильное—Веселое.

При этом, въезд и выезд из г.Мелитополь разрешен лишь при наличии специального разрешения для ограниченного круга лиц, а также транспорта, среди которых грузовые автомобили с продуктами питания и др. товарами, транзитный транспорт (без права остановки и стоянки), транспорт предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя; транспорт физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны; транспорт физлиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

Другие въезды-выезды из г.Мелитополь перекрыты.

По информации, размещенной в соцсетях и местных интернет-изданиях, проверку автомобилей на КПП осуществляют Нацгвардия и полиция. В результате таких действий здесь образовались транспортные пробки, растянувшиеся на несколько километров.

Также, контрольно-пропускные пункты начали работу в четверг в Запорожье и Бердянске.

По информации ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины", на утро 9 апреля в Запорожской области зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2 за последние сутки. В т.ч. в г. Запорожье – 14,в г. Бердянск – 1, в г. Мелитополь - 22.

Теги: #запорожская_область #кпп #коронавирус #мелитополь
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