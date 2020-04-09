В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, еще один человек умер, заявил мэр столицы Виталий Кличко в четверг.

"Новости у меня сегодня неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай летальный", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.

Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин – в возрасте от 36 до 70 лет. В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.