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22:24 08.04.2020

Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

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Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

Инициированное генеральным прокурором Ириной Венедиктовой уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко касательно назначения во время его президентской каденции судей Верховного суда является попыткой дискредитировать Верховный суд как институцию и установить над ним контроль, считают адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

"Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех судей Верховного суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным судом и над судьями, как любое уголовное дело, позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом "ПриватБанка", которое очень чувствительно для президента Зеленского, Офис президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине", - отметил Новиков в заявлении, обнародованном пресс-службой партии "Европейская Солидарность".

Новиков также выразил уверенность, что начатое производство является продолжением политических преследований, которые происходили в последние несколько месяцев.

"Это все одна и та же история. Именно это решение - это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки генпрокурора Рябошапки", - напомнил Новиков.

Головань в свою очередь подчеркнул, что производство Венедиктовой является абсурдом с юридической точки зрения, а статьи, на которые она ссылается, подследствены не Государственному бюро расследований (ГБР), а исключительно Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

"Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производство своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно", - отметил Головань.

Как сообщалось, генпрокурор Венедиктова 6 апреля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017г № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного суда".

Как заявляется, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также указывается, что сотрудники Верховного суда были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией.

Указанные действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #порошенко #украина #производство #генпрокуратура
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