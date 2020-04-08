Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

Украина готова рассматривать запрос других стран на предоставление гуманитарной помощи, но исключительно в том случае, если внутренние потребности Украины в средствах защиты полностью обеспеченны, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина готова рассматривать запросы на предоставление помощи исключительно в той части, когда мы убеждены, что наши собственные внутренние потребности являются обеспеченными. То есть, если у нас у самих масок недостаточно, то очевидно, что мы не можем помогать другим странам масками. Но у нас есть достаточные мощности для изготовления спирта и дезинфицирующих средств, которые сейчас активно разворачиваются, потому мы понимаем, что можем передать гуманитарную помощь дезинфекторами", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Министр также напомнил, что, по приблизительным оценкам, в Италии проживает около 400 тыс. украинцев. Потому, по его словам, когда Украина помогает Италии, она потенциально также помогает и своим гражданам.

"Если мы ожидаем, что кто-то будет помогать нам и просим о помощи, мы, безусловно, также должны быть готовы помогать другим. Более того, если у тебя есть возможность помочь кому-то, то, безусловно, это надо делать. И именно по этим соображениям была предоставлена помощь Италии - стране, которая чрезвычайно страдает от коронавируса и является также нашим важным партнером", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, в понедельник 20 украинских медиков-добровольцев прибыли в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19. Кроме того, Украина предоставила 5 тыс. литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.