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17:57 08.04.2020

Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

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Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

Пожар на площади 2 тыс кв. м в складском помещении на ул.Бориспольской, 9 в Киеве локализован, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

"По состоянию на 17:19 пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в 14:50 в Дарницком районе Киева по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м. По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс.кв.м.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что тушение пожара проходит с осложнениями, поскольку ни один пожарный гидрант, находящийся на территории объекта, не работал, поэтому тушение приходилось выполнять с помощью подвоза воды.

Она также сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перебросился сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а затем на склад.

Теги: #киев #пожар
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