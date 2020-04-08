McDonald's в Украине нацелен удержать штат сотрудников, 60% которого находится в простое

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, приостановил набор новых работников из-за карантина и ставит целью удержать действующую команду.

"Больше всего на операционную деятельность компании повлияло закрытие ресторанов. Большая часть бизнеса не работает, так как рестораны закрыты для клиентов, а пищу можно приобрести только через доставку или McDrive. Поскольку ядром нашего бизнеса являются люди, мы направили все наши усилия на сохранение команды, ее поддержку и внутреннюю коммуникацию с сотрудниками, которые вынужденно не работают", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании.

Как уточнили агентству, в настоящее время штат сотрудников компании начитывает почти 10 тыс. человек, около 60% из них сейчас находятся в простое из-за закрытия ресторанов на карантин. В частности, около 55 ресторанов американской сети подключены к партнерской доставке, либо имеют в своем составе McDrive. Их работу обеспечивает не более 40% штата компании.

"Все работники закрытых ресторанов и те работники, которые старше 55 лет, получают оплату за простой или находятся в оплачиваемых отпусках. В целом это почти 60% команды МакДональдз в Украине. Часть работников выбрала для себя отпуск за свой счет, чтобы иметь возможность позже использовать ежегодный отпуск для отдыха. Кроме того, мы приостановили набор персонала и планируем сохранить рабочие места наших сотрудников".

Как сообщалось, ранее в связи с введением карантина "МакДональдз" закрыл все заведения сети на карантин, но продолжил принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 92 ресторана в 19 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на март-2020 составляет 901,801 млн грн.