События

17:23 08.04.2020

McDonald's в Украине нацелен удержать штат сотрудников, 60% которого находится в простое

2 мин читать
McDonald's в Украине нацелен удержать штат сотрудников, 60% которого находится в простое

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, приостановил набор новых работников из-за карантина и ставит целью удержать действующую команду.

"Больше всего на операционную деятельность компании повлияло закрытие ресторанов. Большая часть бизнеса не работает, так как рестораны закрыты для клиентов, а пищу можно приобрести только через доставку или McDrive. Поскольку ядром нашего бизнеса являются люди, мы направили все наши усилия на сохранение команды, ее поддержку и внутреннюю коммуникацию с сотрудниками, которые вынужденно не работают", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании.

Как уточнили агентству, в настоящее время штат сотрудников компании начитывает почти 10 тыс. человек, около 60% из них сейчас находятся в простое из-за закрытия ресторанов на карантин. В частности, около 55 ресторанов американской сети подключены к партнерской доставке, либо имеют в своем составе McDrive. Их работу обеспечивает не более 40% штата компании.

"Все работники закрытых ресторанов и те работники, которые старше 55 лет, получают оплату за простой или находятся в оплачиваемых отпусках. В целом это почти 60% команды МакДональдз в Украине. Часть работников выбрала для себя отпуск за свой счет, чтобы иметь возможность позже использовать ежегодный отпуск для отдыха. Кроме того, мы приостановили набор персонала и планируем сохранить рабочие места наших сотрудников".

Как сообщалось, ранее в связи с введением карантина "МакДональдз" закрыл все заведения сети на карантин, но продолжил принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 92 ресторана в 19 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на март-2020 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #коронавирус #mcdonalds
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 08.04.2020
В Запорожье зафиксирован 14-й случай заражения Covid-19

В Запорожье зафиксирован 14-й случай заражения Covid-19

18:14 08.04.2020
Большинство украинцев чувствует себя счастливыми – социсследование "Рейтинг" в период карантина

Большинство украинцев чувствует себя счастливыми – социсследование "Рейтинг" в период карантина

18:11 08.04.2020
Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

18:05 08.04.2020
Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

17:47 08.04.2020
Латвия создаст фонд на 125 млн евро для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом

Латвия создаст фонд на 125 млн евро для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом

17:16 08.04.2020
78% украинцев часто или постоянно общаются с родственниками в период карантина – социсследование "Рейтинг"

78% украинцев часто или постоянно общаются с родственниками в период карантина – социсследование "Рейтинг"

17:11 08.04.2020
Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

16:58 08.04.2020
В период карантина у молодежи стала чаще проявляться депрессия, людей старше чаще всего мучает бессонница

В период карантина у молодежи стала чаще проявляться депрессия, людей старше чаще всего мучает бессонница

16:50 08.04.2020
В Молдове число жертв коронавируса увеличилось до 27

В Молдове число жертв коронавируса увеличилось до 27

16:39 08.04.2020
Varus запустил сервис самовывоза онлайн-предзаказа продуктов из супермаркета

Varus запустил сервис самовывоза онлайн-предзаказа продуктов из супермаркета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

На Донбассе ранен украинский военный

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

Во Львовской области ликвидировали пожар на полигоне твердых отходов

Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

На Донбассе ранен украинский военный

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

Количество тестирований на COVID-19 слишком мало для понимания распространения заболевания и эффективности карантина – мнение

На период карантина при Минветеранов будет работать оперативный штаб координации оказания помощи

СБУ разоблачила руководство "Донецкоблгаз" на махинациях с природным газом более чем на 1,7 млрд грн

МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА