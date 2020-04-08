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16:39 08.04.2020

На период карантина при Минветеранов будет работать оперативный штаб координации оказания помощи

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На период карантина при Минветеранов будет работать оперативный штаб координации оказания помощи

При Министерстве ветеранов Украины на период карантина создан оперативный штаб координации оказания помощи.

"Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подписал приказ "О создании оперативного штаба при Министерстве по делам ветеранов Украины по вопросам координации оказания помощи во время пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В соответствии с приказом оперативный штаб будет действовать на период карантина и осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов войны и членов семей погибших воинов по удовлетворению их жизненных потребностей и предоставления им бытовых услуг.

В состав оперативного штаба, который возглавляет заместитель министра по евроинтеграции Алексей Ильяшенко, вошли 14 представителей общественных организаций и объединений.

Отмечается, что ежедневно на базе штаба будут проходить совещания в режиме видеоконференций, на которых будет осуществляться мониторинг ситуации и, соответственно, будут приниматься решения по оперативному реагированию.

Кроме того, на сайте Минветеранов создается отдельная страница по координации работы оперативного штаба, где в свободном доступе будет собрана отчетная информация по поводу оказания помощи ветеранской среде и вся доступная и правдивая информация по борьбе с коронавирусным заболеванием Covid-19.

Теги: #коронавирус #минветеранов
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