Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Прокуратура инициировала расследование относительно несоблюдения должностными лицами Главного управления "Киевский следственный изолятор" санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратры Надежда Максимец.

"По результатам сегодняшнего визита омбудсмена Людмилы Денисовой в ГУ "Киевский следственный изолятор" прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами учреждения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса", - написала Максимец на своей странице в Facebook.

Она отметила, что неделю назад при участии представителя прокуратуры, киевской городской медицинской службы и администрации СИЗО было проведено экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

"По информации СИЗО, в учреждении есть в наличии около 4 тыс. медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, которые принимают участие в судебных заседаниях", - отметила Максимец.

Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, которые находились в Киевском следственном изоляторе с начала года.

"Ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной болезнью, за это время в учреждении не случилось", - сообщила пресс-секретарь.