Во Львовской области до 31 человека возросло количество заболевших коронавирусом - ОГА

Во Львовской области до 31 человека возросло количество заболевших коронавирусом, сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус 72 человека. У 31 пациента положительный результат теста на коронавирус. Еще один человек с подтвержденным диагнозом умерла в реанимационном отделении одной из больниц. Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациентов выздоровели", - приводит слова Тимко пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, на самоизоляции находятся 268 человек. За все время выписано - 107 пациентов. Отмечается, что состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному, у 8 пациентов состояние тяжелое, а два пациента на аппарате ИВЛ.