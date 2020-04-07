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20:14 07.04.2020

Трамп раскритиковал ВОЗ за рекомендацию не закрывать границу от Китая

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Трамп раскритиковал ВОЗ за рекомендацию не закрывать границу от Китая

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за данную некоторое время назад рекомендацию не закрывать границу от Китая.

"ВОЗ действительно ошибалась... К счастью, я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" - написал он в Twitter. Этот комментарий президент США опубликовал в отмечаемый во вторник Всемирный день здоровья.

Ранее Трамп и остальные высокопоставленные официальные лица в США неоднократно возлагали ответственность на Китай за мировую пандемию коронавируса.

Теги: #воз #трамп #критика
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