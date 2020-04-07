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19:05 07.04.2020

Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

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Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал украинцев отпраздновать Пасху дома и посмотреть богослужения по трансляции, которая будет организована на украинских телеканалах.

"Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский подчеркнул, что государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома.

"Надеюсь, что все главы церквей будут максимально содействовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году", - отметил он.

Теги: #карантин #зеленский #пасха
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