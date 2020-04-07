Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям в своей жизни в период карантина.

"Дорогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тыс. евро, во Франции почти 4 тыс. евро, в Сингапуре до 10 тыс. долларов, а в Испании до 30 тыс. евро", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский подчеркнул, что власть стоит на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становятся здоровье и жизни целой нации.

"Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", - указал он.

Зеленский отметил, что понимает, как непросто постоянно сидеть дома. "Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. За день одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи. Я понимаю, потому что и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно. И единственное изменение картинки для меня – это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю", - сказал он.

Президент посоветовал всем использоваться карантин с пользой. "Вспомните, как каждый из нас жаловался на нехватку времени. Столько новых книг и фильмов, которые прошли мимо меня. Мы все себе обещали: подтяну английский, наведу порядок на рабочем столе компьютера, с этого понедельника качать пресс", - отметил он.

Зеленский также предложил согражданам позвонить их родителям, "не на секундочку, а хотя бы на час", друзьям, которых не слышали почти 10 лет, потому что постоянно "работа, работа, работа", больше общаться с супругами, вспомнить все приятные мгновения, путешествия, первое свидание и "заново влюбиться друг в друга", уделить время детям и понять их увлечения, хобби, мечты, страхи.

"Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра наступило. Самое время сделать то, что мы давно хотели. Дорогие украинцы! Давайте воспринимать все это как челлендж. Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции, а привычное, с морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немного побудем дома, не допустим распространения вируса, и затем обязательно отметим нашу победу над недугом", - подчеркнул он.