Коронавирус выявили у более половины находящихся на борту круизного лайнера Greg Mortimer

У 128 человек, находящихся на борту австралийского круизного лайнера Greg Mortimer у берегов Уругвая, выявили коронавирус, сообщают испаноязычные СМИ.

Накануне сообщалось, что коронавирус выявлен у 60 человек, в течение суток это число удвоилось. В общей сложности на лайнере 132 туриста из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании и 85 членов экипажа, большинство из них - филиппинцы. Большинство пассажиров - люди старше 70 лет.

В настоящее время на лайнере находится команда медиков из Уругвая. Они приступили к работе в воскресенье.

Лайнер остановился в территориальных водах Уругвая на прошлой неделе после того, как покинул порт Ушуая в Аргентине. Сойти на берег пассажирам и экипажу Greg Mortimer в Уругвае не позволили.