Из-за отсутствия в Харькове предложений ИВЛ деньги, предназначенные на их покупку, направят на закупку масок

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник приняла решение перенаправить 12,5 млн.грн, предназначавшихся на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, на приобретение медицинских масок.

"В связи с отсутствием .... предложений на аппараты искусственной вентиляции легких на рынке Украины и острой необходимостью средств индивидуальной защиты населения и социальных работников, просим перераспределить средства в сумме 12,5 млн. грн на приобретение медицинских масок", - объяснил необходимость перераспределения денег директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат, выступая на комиссии.

По его словам, для обеспечения работы мобильных медицинских бригад и доставки биологических материалов для проведения тестов в Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения необходимо приобрести 10 специальных санитарных автомобилей. На эти цели необходимо почти 3,7 млн.грн. Кроме того, 10 млн грн нужно выделить на закупку лекарственных средств, входящих в перечень препаратов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины.

Как сообщила директор департамента образования Ольга Деменко, 750 тыс. масок, купленных за счет бюджета, планируется раздать в течение двух дней.

По словам первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова, еще одну партию масок (1 млн.штук) планируется получить 9-10 апреля.