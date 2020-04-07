В сеть коммунальных аптек "Фармация" во вторник поступят 200 тыс защитных масок – мэр Киева

200 тысяч медицинских защитных масок поступят во вторник, 7 апреля, в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город получил еще одну партию масок, заказало и приобрело. И сегодня 200000 масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Также, по словам мэра Киева, медучреждения столицы, где лечат заболевших коронавирусной болезнью, уже получили препарат плаквинил - противомалярийные лекарства, которые медики в разных странах мира успешно применяют для лечения Covid-19.