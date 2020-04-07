Власти Саудовской Аравии вводят полный комендантский час в столице королевства

Власти Саудовской Аравии в понедельник вечером объявили о введении комендантского часа в течение полных суток для наиболее значимых городов и провинций королевства, сообщает национальное информационное агентство WAS.

Суточный комендантский час действует в городах Э-Рияд, Табук, Даммам, Дахран и Хофуф, а также в провинциях Джидда, Таиф, Катиф и Хобар с понедельника до особого распоряжения, сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В соответствии с новыми требованиями, запрещены въезд и выезд из указанных территорий для всех групп населения, кроме сотрудников частных и государственных служб, обеспечивающих беспрерывную жизнедеятельность.

Населению разрешено покидать дома в пределах жилых районов для удовлетворения собственных потребностей в продуктах питания и лекарствах с 06:00 утра до 15:00 дня. В этот период разрешено передвижение на машине, но только с одним пассажиром.

На территориях действия комендантского часа запрещена любая коммерческая деятельность, разрешена работа медицинских учреждений, аптек, продуктовых магазинов, АЗС, пунктов реализации бытового газа, отделений банков, сантехнических служб, сервисов по обслуживанию электрических сетей, систем кондиционирования воздуха, доставки воды и уборке улиц.

Власти призвали население как можно меньше покидать свои дома, как можно активнее использовать курьерские службы.

Ранее власти королевства объявили комендантский час с 19:00 до 06:00 утра следующего дня на территории всего королевства, затем полный комендантский час в Мекке и Медине и закрытие 7 районов в городе Джидда.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на утро вторника, число зараженных COVID-19 за последние сутки выросло на 147 человек, до 2752, О новых смертельных случаях не сообщалось, на вечер понедельника в королевстве умерло 38 инфицированных короновирусом.