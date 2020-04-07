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10:37 07.04.2020

Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

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Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1154, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1154 в 43 регионах", - говорится в сообщении оперштаба во вторник.

Новых случаев в Москве - 697. Таким образом общее количество случаев в Москве - 5181.

Всего же в РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 88 человек, из них 16 в Москве, всего же выписано 494.

За сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом, из них двое в Москве, за весь период умерли по России 58 человек.

Теги: #рф #коронавирус
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