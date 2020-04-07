В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара – ГСЧС

Спасатели продолжают тушение лесного пожара на площади около 11 га Котовского лесничества в зоне отчуждения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

По информации ведомства к тушению пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 человека о и 10 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечен вертолет ГСЧС, совершивший сброс 38 тонн воды.