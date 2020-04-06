Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, состояние которого, согласно информации некоторых британских СМИ, ухудшилось.

"Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Британские СМИ ранее сообщили, что Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии. Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы.

В понедельник Зеленский уже публиковал один твит с поддержкой Джонсона и пожелал ему скорейшего выздоровления.