Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80 тыс. – Ляшко

Украина готова увеличить количество тестирований на на коронавирусную инфекцию до 30 тыс. тестов в неделю, во вторую волну увеличить количество тестирований до 80 тыс. в неделю, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Украина готова проводить 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тыс. тестирований в неделю», - сказал он в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV в понедельник.

Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине проводится около 1 тыс. тестов в день.

«Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами», - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.

«Сегодня мы имеем сигнал из областей, что у всех, у кого есть подозрения с пневмонией, забираются образцы и передаются в лабораторию Центра общественного здоровья. Возможно, были проблемы с реагированием и невыездом, люди не сообщают о заболевании, не отбираются образцы», - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

«У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат», - сказал он.

Ляшко уточнил, что такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, «когда первую загрузят на 30 тыс исследований».