События

19:44 06.04.2020

В Италии третий день снижается число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии

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В Италии третий день снижается число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии

В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд, сообщает телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Так, сейчас в таких палатах находятся 3 898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.

За последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 187 человек.

Выздоровели 22 837 человек, 1 022 из них - за последние сутки.

Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии - 16 523 человек.

Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.

Теги: #италия #коронавирус
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