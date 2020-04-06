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16:08 06.04.2020

В Тернополе женщина не пустила домой вернувшегося из Польши мужа, полиция направила его в медучреждение на изоляцию

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В Тернополе женщина не пустила домой вернувшегося из Польши мужа, полиция направила его в медучреждение на изоляцию

В Тернополе в связи с коронавирусом женщина не пустила домой вернувшегося из Польши мужа, полиция направила его в медицинское учреждение на изоляцию, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопильськои области.

"В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. Житель областного центра приехал после заработков в Польше. Согласно правилам, установленным на время карантина, он хотел самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена", - сказано в сообщении.

Житель Тернополя остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

"Сотрудники полиции направили данного мужчины в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращению на территорию Украины", - сообщил заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рибчак.

Правоохранители напомнили, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы. Соблюдение правил условий карантина проверяют ежедневно полицейские.

Теги: #коронавирус #тернополь
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