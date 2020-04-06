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14:50 06.04.2020

В Киевской ОГА пообещали до конца недели начислить медикам доплаты за противодействие коронавирусу

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В Киевской ОГА пообещали до конца недели начислить медикам доплаты за противодействие коронавирусу

До конца недели будет решен вопрос выплат дополнительных средств медицинским сотрудникам, затеянным в мерах по противодействию пандемии коронавируса, заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин.

"Сейчас заканчиваем наработку механизма по обеспечению доплат медикам. То есть в ближайшие дни, думаю, что до конца этой недели, а может даже и в средине этой недели медики получат доплаты", - заявил Володин в понедельник в ходе своего брифинга в ОГА.

Теги: #киев #коронавирус
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