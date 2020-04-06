События

14:42 06.04.2020

"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

1 мин читать
"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

Группа компаний "Нова Пошта" во время карантина установила более 200 почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Ужгороде и Херсоне, отмечается в сообщении "Новой Пошты", распространенном в понедельник.

В планах компании - увеличить количество почтоматов до 400 до конца апреля.

"Для удобства клиентов, большинство фирменных почтоматов мы устанавливаем внутри продуктовых магазинов", - отмечают в компании.

До конца апреля "Нова пошта" планирует расширить сеть до 400 почтоматов и установить их в Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Виннице, Хмельницком, Мариуполе и других городах.

В почтоматы разрешена доставка полностью предоплаченных документов и посылок до 30 кг фактического веса и размером не более 42х24х58 см и с объявленной стоимостью не более, чем 6 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки, а со 2 апреля начала доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1".

Теги: #нова_пошта #коронавирус #почтоматы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 06.04.2020
Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

15:46 06.04.2020
"Интерпайп" закупил СИЗ для опорных больниц Днепропетровской области на 35,3 млн грн

"Интерпайп" закупил СИЗ для опорных больниц Днепропетровской области на 35,3 млн грн

15:20 06.04.2020
У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

15:02 06.04.2020
В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

15:01 06.04.2020
В Харьковскую область поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 от ФК "Шахтер" и фонда Ахметова - ОГА

В Харьковскую область поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 от ФК "Шахтер" и фонда Ахметова - ОГА

14:50 06.04.2020
В Киевской ОГА пообещали до конца недели начислить медикам доплаты за противодействие коронавирусу

В Киевской ОГА пообещали до конца недели начислить медикам доплаты за противодействие коронавирусу

14:23 06.04.2020
В Днепре задействованные в борьбе с коронавирусом медработники будут получать повышенную зарплату

В Днепре задействованные в борьбе с коронавирусом медработники будут получать повышенную зарплату

14:12 06.04.2020
Половина трудоустроенных жителей Молдовы продолжают ходить на работу после введения ЧП

Половина трудоустроенных жителей Молдовы продолжают ходить на работу после введения ЧП

14:10 06.04.2020
В Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя

В Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя

13:59 06.04.2020
Более 120 админпротоколов за нарушение правил карантина составила полиция во Львовской области за выходные

Более 120 админпротоколов за нарушение правил карантина составила полиция во Львовской области за выходные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция расследует два дела в связи с пожарами в зоне ЧАЭС, один поджигатель установлен

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

Депутат от "Слуги народа" провел урок физики для 10-го класса в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя

Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля

Маски полностью доступны в Интернете, в аптеки они поступают несколько медленнее - ОП

"Укрспирт" поставил первые 300 тыс. л сырья для производства антисептиков украинским производителям

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА