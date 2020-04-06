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13:39 06.04.2020

"Укрспирт" поставил первые 300 тыс. л сырья для производства антисептиков украинским производителям

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"Укрспирт" поставил первые 300 тыс. л сырья для производства антисептиков украинским производителям

ГП "Укрспирт" со 2 по 5 апреля поставило почти 300 тыс. л дезинфицирующего средства украинским производителям антисептиков.

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тыс. л дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", - цитируется в сообщении "Укрспирта" и.о. председателя ГП Сергей Блескун.

По его словам, для предприятия приоритетом на апрель является сотрудничество с производителями антисептиков и медицинскими учреждениями, а после - другие направления. В частности, со 2 по 5 апреля "Укрспирт" отгрузил 300 тыс. л дезинфицирующего средства таким компаниям: ООО "МДМ", ООО "Аква Косметикс Груп", ООО "БКХИМ", ООО "Адвент Инвест", ООО "Экоплант" ЧП "Альянс Краси", ЧП "Фармстандарт", ООО "Астра-Косметик", ООО "Вин Стрим", ООО "Дифрано Юнион"

Блескун указал, что "Укрспирт" поставляет сырье производителям антисептиков, которые ранее уже работали с ритейлерами на украинском рынке и у которых есть соответствующие производственные планы для изготовления антисептиков разных объемов.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт", а президент 2 апреля подписал закон.

Согласно внесенным изменениям в законодательство, "Укрспирт" может производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля этого года включительно. Поставка сырья для антисептиков с заводов происходят под наблюдением налоговиков. Кроме того, отменен акциз на спирт для изготовления дезинфицирующего средства.

Теги: #коронавирус #укрспирт
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