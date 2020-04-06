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11:53 06.04.2020

В Ивано-Франковской области увеличилось до 141 количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

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В Ивано-Франковской области увеличилось до 141 количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Ивано-Франковской области увеличилось до 141 количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Руслан Марцинкив

"На вечер будут подавать 141 случай, я уже точно знаю, 141 подтвержденный случай ( в области – ИФ)", - сказал Марцинкив на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения города Мария Бойко отметила, что из этого количества в самом Ивано-Франковске подтверждено 61 случай, в том числе трое не жителей города.

В то же время, она отметила, что в эту статистику не входят больные с пневмонией из нескольких больниц, у которых позитивные быстрые тесты, но чьи подтверждения результаты еще не поступили из лабораторий.

Как сообщалось, пресс-служба Министерства здравоохранения заявила, что в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 38 человек умерли. По данным Минздрава, в Ивано-Франковская области подтверждено 116 случаев (7 летальных).

Теги: #коронавирус #ивано_франковская_область
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