В Беларуси умерли 13 больных COVID-19, свыше 630 человек на лечении

В Беларуси по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Таким образом, в Беларуси всего 700 официально подтвержденных случае инфицирования.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. "Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - сообщили в Минздраве.

По информации Минздрава, по состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.