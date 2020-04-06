Госкомтелерадио констатирует рост количества посетителей портала "Большая украинская энциклопедия" в период карантина

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) заявляет о росте количества посетителей портала "Большая украинская энциклопедия" (БУЭ) в период карантина.

В частности, отмечается, что государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство", которое относится к сфере управления Госкомтелерадио, продолжает работать над двумя версиями «Большой Украинской энциклопедии» - многотомным печатным изданием и современным справочным онлайн-сервисом БУЭ.

"Сейчас коллектив работает дистанционно, ежедневно готовя новый контент и обновляя электронную версию энциклопедии. Растет и количество посетителей портала. Ведь в условиях карантина и отсутствии возможности пользоваться фондами большинства научных библиотек растет спрос на научно взвешенную и правдивую информацию. Теперь портал "Большая украинская энциклопедия" ежедневно посещают почти 4тыс. пользователей Интернета», - говорится в сообщении Госкомтелерадио.

Электронная версия "Большая украинская энциклопедия" является универсальной научно-популярной мультимедийной энциклопедией. Особенностью этого электронного портала является авторизация статей и проверенные факты.