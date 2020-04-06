Apple выпустила 20 млн медицинских масок, планирует в неделю производить более 1 млн защитных лицевых экранов

Американская Apple Inc. поставила более 20 млн медицинских масок в условиях пандемии коронавируса, заявил в воскресенье глава компании Тим Кук в видеообращении в Twitter.

"Это по-настоящему глобальное усилие, и мы продолжаем тесно работать с властями на всех уровнях, чтобы обеспечить поставки там, где это наиболее необходимо", - сказал он.

Помимо этого, Apple намерена в неделю производить более 1 млн защитных лицевых экранов для медицинских работников. На прошлой неделе компания поставила первые экземпляры в некоторые больницы в Кремниевой долине.

"Мы надеемся в скором времени начать поставки за пределами США", - отметил Кук.

Акции Apple дорожают на 0,1% в ходе электронных торгов.