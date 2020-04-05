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13:12 05.04.2020

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток на Донбассе, - Минобороны Украины

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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток на Донбассе, - Минобороны Украины

С начала суток воскресенья, 5 апреля, и по 12.00 вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Минобороны в воскресенье днем.

Согласно информации, на Донецком направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, боевики трижды открывали огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Каменка.

"Также вооруженные формирования Российской Федерации использовали миномет 120 калибра во время обстрела наших позиций неподалеку Гнутово", - добавляют в Минобороны.

На Луганском направлении противник выпустил 2 мины 82 калибра по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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