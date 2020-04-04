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20:29 04.04.2020

Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент

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Во львовской области выздоровел третий пациент, болевший коронавирусом, сообщает пресс-слсжуба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные главного эпидемиолога области Наталью Тимко.

"У 57-летнего мужчины диагностировали коронавирус после того, как он вернулся из Италии. Первый результат теста был позитивным, а второи и третий - негативными", - указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мужчина находился на лечении в областной инфекционной больнице во Львове.

Как сообщалось ранее, во Львовской области количество больных коронавирусом возросло до 15 человек.

Четверо больных находятся в палате интенсивной терапии, один на аппарате ИВЛ. Всего в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 50 человек.

Как сообщалось ранее, 2 пациента, зараженные вирусом COVID-19 вылечились.

Теги: #львов #коронавирус #украина #выздоровевший
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