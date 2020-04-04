Прибывающие в Украину граждане при пересечении границы будет обязательно госпитализированы – пограничники

Украинские пограничники предупреждают о жестких требованиях по госпитализации в изоляторы прибывающих в страну граждан.

В распростаренном в суббботу пресс-службой Черновицкого пограничного отряда релизе подчеркивается, что согласно постановлению Кабмиан Украины от 2 апреля 2020 № 255, которым внесены изменения в постановление Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2", все граждане Украины, которые будут пересекать государственную границу на въезд в Украину, будут подлежать обязательной госпитализации. Срок обсервации составит 14 дней. Места пребывания лиц определять областные администрации.

Дети, не достигшие 12-летнего возраста, подлежат госпитализации в обсерваторах (изоляторах) вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом.

Госпитализация в обсерваторах или изоляторах лиц будет обеспечиваться в пределах компетенции Министерством инфраструктуры, Министерством развития общин и территорий и Министерством здравоохранения.

Правительством определено, что данные меры не будут касаться лиц, являющихся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

В любом случае особа, имеющая признаки заболевания COVID-19, подлежит обязательному медицинскому осмотру, по результатам которого может быть направлена на самоизоляцию, отмечают пограничники.