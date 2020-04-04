Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

Здоровым людям, которые будут пребывать на самоизоляции, дважды в неделю разрешат выходить в аптеку или магазин за товарами первой необходимости, больным COVID-19, находящимся на самоизоляции выходить нельзя, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко сообщил, что, согласно изменениям, в постановление правительства №211 относительно ужесточения карантинных мер, «патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным».

«По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности», - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.

«Относительно больных – наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание», - сказал он.

Ляшко отметил, что постановлением правительства введены ряд ограничений для людей старше 60 лет.

«Это обусловлено тем, что это наибольшая группа риска, у этих людей больше всего хронических болезней, которые приводят к летальным последствиям», - сказал он.

Ляшко призвал граждан ответственно относится к своему здоровью и не допустить коллапса системы здравоохранения, которая должна и будет оказывать медпомощь.

«Наше просьба – максимально ограничить свою мобильность, не передвигаться без крайней необходимости», - сказал он.